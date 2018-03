Casa Amica, fiore all’occhiello del terzo settore del territorio meratese, ha ricevuto quest’oggi la visita dei candidati del Movimento Cinque Stelle. Nella mattinata di oggi, Angelo Baiguini, candidato all’uninominale della Camera dei Deputati di Merate, Manuela Ratti, candidata all’uninominale del Senato ed Elena Calogero, candidata nel quartetto di Dario Violi alle Regionali, si sono recati alla struttura di via Campi a Merate per incontrare il presidente e toccare con mano attività e laboratori.

Casa Amica, la visita dei candidati M5S

La struttura di via Campi è di fatto una piccola media impresa che ha per mission il sociale. “Un luminoso esempio degli eccezionali risultati che si riescono a raggiungere quando mondi apparentemente diversi – volontariato, impresa e istituzioni – stringono un patto virtuoso di mutuo sostegno e reciproca collaborazione. La cooperativa sociale Casa Amica di Merate, che ho visitato questa mattina insieme agli altri candidati del territorio del Movimento 5 Stelle (Manuela Ratti al Senato ed Elena Calogero alla Regione), è un piccolo universo fatto di generosi volontari e imprenditori illuminati”, ha dichiarato Angelo Baiguini, candidato al Collegio uninominale di Merate per la Camera dei deputati del M5S.

Una storia lunga 30 anni

Fondata 30 anni fa a Brugarolo come cooperativa sociale, in risposta ai bisogni delle famiglie con figli disabili del territorio, negli anni Casa Amica ha vissuto alterne vicende che nel 2011 l’hanno portata sull’orlo di una pesante crisi. Sotto la guida di Fulvio Beretta, attuale presidente del Consiglio di Amministrazione, la cooperativa ha cambiato radicalmente fisionomia, arricchendosi di nuovi spazi e servizi, e imponendosi come esempio virtuoso di imprenditoria etica con mission sociale.

Fare impresa a sostegno del sociale

Cuore delle innovazioni introdotte dal presidente Beretta, è stata infatti la scelta di “fare impresa a sostegno del sociale”. Un progetto alternativo e lungimirante, alla cui base sta un patto di alleanza con una multinazionale, l’Elemaster Spa di Lomagna, che negli spazi di Casa Amica ha aperto un vero e proprio reparto lavorativo per la verniciatura di schede elettroniche. Prezioso anche il supporto economico lavorativo offerto da Alpina Raggi, Rds, Ibe, Krino, Milani Giovanni, Ferrari, Caleidograf, Torneria Colombo e Regina Catene Calibrate.

Una “casa” per 60 persone

Oggi il complesso situato in via Campi accoglie 60 persone svantaggiate: 20 frequentano il Centro socio educativo, le rimanenti la cooperativa di lavoro come tirocinanti o dipendenti con contratti di adozione. Negli ultimi anni Casa Amica ha stretto rapporti intensi con tutto il Meratese, con la Provincia e anche oltre.