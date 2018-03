Candidati regionali del Meratese e Casatese a confronto. Con una sola, semplice, domanda. Cosa farete per la vostra – nostra – Brianza una volta eletti in Consiglio regionale?

Candidati regionali a confronto sul Giornale di Merate

Nell’ultima settimana prima del voto del 4 marzo abbiamo interpellato i candidati al Consiglio regionale residenti nel territorio meratese e casatese. Quel territorio al quale, tra gazebi, incontri, comizi, aperitivi elettorali, pressoché quotidianamente chiedono il voto. Sono quindici i brianzoli in corsa al Pirellone, otto uomini e sette donne. Equamente distribuiti tra le liste «civiche» di Attilio Fontana e Giorgio Gori, tra i partiti di centro-destra e centro-sinistra e il Movimento Cinque Stelle, che per sostenere la corsa di Dario Violi ha voluto scommettere su un quartetto a netta maggioranza brianzola. Molti i temi affrontati sinteticamente (a ciascuno abbiamo concesso 1.200 caratteri al massimo), chi in modo più incisivo e chi meno. Ma tutti rivolti alle necessità dei cittadini del Meratese e Casatese, alle prese con numerose criticità. Ed è così che in molti hanno posto l’accento sul tema del lavoro, che in Brianza continua a soffrire delle ricadute delle crisi con molte aziende che faticano a risollevarsi. C’è chi intende prendersi maggiormente a cuore le tematiche della sanità e delle liste di attesa, chi ha parlato di scuola, chi ha analizzato le tematiche ambientali spesso collegate con le carenze del trasporto pubblico e della rete stradale.

Tutte le interviste nel servizio speciale sul Giornale di Merate in edicola da domani, martedì 27 febbraio, e per tutta la settimana