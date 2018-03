Un momento conviviale per chiudere una campagna elettorale che è stata a dir poco… instensa. Il Partito Democratico di Merate ha infatti organizzato per domani, venerdì 2 marzo, un AperiDem. L’appuntamento è alle 20 alla Pizzeria La Torre – Pizza Prinetti, Merate. “La serata prevede un aperitivo-cena a buffet con tutti i nostri candidati e tutta la federazione provinciale PD in un clima informale e festoso con la musica a fare da cornice”

AperiDem

“Come ogni campagna però arriva un momento in cui ci si ritrova e ci si guarda in faccia. Si vede chi ha messo la propria parte per difendere un modo di far politica che si sta perdendo” spiegano dal Pd Meratese illustrando l’evento. “Si vedono i volti di chi ha volantinato, di chi ha fatto i gazebo, di chi ha girato ad attacchinare i cartelloni, di chi ha imbucato volantini nella posta, di chi ha creato contenuti per i social, di chi ha organizzato incontri o partecipato ad essi. Ci si incontra con tutti i lavoratori che dietro le quinte hanno dato il loro contributo, perché, qualunque sia il risultato, è doveroso concederci un momento di leggerezza e di spensieratezza tutti insieme dopo la campagna fatta. Ci saremo tutti: candidati, volontari, iscritti, simpatizzanti e alleati”.