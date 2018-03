Ottima affluenza ai seggi, stando ai dati aggiornati alle ore 12.

Le percentuali di affluenza ore 12

Le percentuali aggiornate a poco fa dimostrano una buona affluenza ai seggi del nostro territorio. Se la percentuale lombarda si attesta intorno al 21%, quella dei seggi lecchesi la supera persino, arrivando a segnare il 22,35%. A spiccare è però, nella nostra regione, la percentuale registrata a Bergamo, ben il 24%, mentre la provincia di Monza e Brianza si ferma a poco più del 20%.

Boom di affluenza in Valsassina

La percentuale più alta si registra a Vendrogno con oltre il 31%, a seguire Taceno con il 29% e Dervio che supera il 28%. Molto buoni anche i risultati di Garbagante Monastero, Imbersago, Viganò che superano i 26%. In città ha votato per ora il 21,33% degli aventi diritto, mentre i dati di Merate non sono ancora pervenuti.