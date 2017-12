Grande partecipazione all’iniziativa promossa sabato mattina alla scuola Pointinger di La Valletta Brianza

La scuola Pointinger spalanca le porte

Sono stati tanti i genitori che hanno preso parte sabatoall’open day promosso dalla scuola secondaria di primo grado di viale Rimembranze. Un evento organizzato per mettere in luce le tante attività e i tanti laboratori proposti dalla scuola a compendio della normale attività didattica. La giornata è stata aperta dalla presentazione da parte del dirigente scolastico, il professor Paolo D’Alvano, del piano dell’offerta formativa.

Un tour tra aule guidati dagli stessi studenti

Dopodichè sono stati gli stessi studenti a trasformarsi in Ciceroni guidando le famiglie alle scoperta degli spazi dell’istituto. Un compito che i ragazzi di terza media hanno svolto con entusiasmo, riempiendo così di orgoglio i loro professori, coordinati dalla docente responsabile della continuità, Elisabetta Brognoli. Suddivisi in gruppetti, i papà e le mamme i cui figli frequentano ora la quinta elementare hanno dunque potuto curiosare all’interno del plesso. E, di conseguenza, assaporare quello che verrà proposto ai loro “bambini” il prossimo anno.

Tanti laboratori presentati

Dal campionato di giornalismo all’officina della musica, passando per il laboratorio dedicato ai segreti dell’acqua a “S… come sarto”, attività riservata a imparare le abilità sartoriali. Senza dimenticare inoltre i focus sulle materie scientifiche e sulla protezione civile e il laboratorio di cucina. Ma anche la drammatizzazione del Piccolo Principe e l’approfondimento di “Robinson e il romanzo d’avventura”. Tantissime attività che hanno, in conclusione, animato e riempito di vivacità la scuola, dando dunque un esempio di quello che succede ogni mattina alla scuola Pointiger.