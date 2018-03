Lezione di primo soccorso presso tutte le classi terze della Secondaria dell’Istituto Comprensivo Statale a La Valletta Brianza. Sabato scorso infatti i volontari della Croce Rossa Italiana, delegazione di Merate-Olgiate sono giunti a scuola muniti di barelle, defibrillatori, tavole spinali, collari e altro ancora. Non per rispondere ad una emergenza ma per fornire agli studenti le nozioni base per prestare soccorso ai propri coetanei in caso di malore o incidente nei vari contesti della vita quotidiana.

Studenti a lezione di primo soccorso

“La parte teorica della lezione è servita per conoscere la storia e i valori della CRI e per ripassare il funzionamento del sistema circolatorio, dell’apparato respiratorio e così via. Poi sono state fornite indicazioni per fare correttamente una chiamata ai soccorsi, usando il numero unico delle emergenze: il 112” spiega Mirko Ceroli, docente referente per il progetto sicurezza Istituto La Valletta Brianza. “Al termine i ragazzi si sono divisi a piccoli gruppi per esercitarsi nelle manovre salvavita: la rianimazione in caso di arresto cardiaco, con l’uso di manichini, la posizione laterale di sicurezza e l’imbragatura usando la tavola spinale”.

Grande attensione da parte dei giovani

I volontari della CRI, guidati dalla sig.ra Alda, hanno espresso soddisfazione per l’attenzione e l’impegno dimostrato dagli studenti dell’Istituto: l’auspicio è quello di rivedere questi giovani fra i futuri volontari del soccorso.

“Questa speciale lezione si inserisce in un più ampio programma di interventi previsto dal progetto “La Protezione Civile siamo noi ! ” che da alcuni anni è parte integrante dell’Offerta Formativa dell’Istituto diretto dal prof. Paolo D’Alvano. Il progetto prevede infatti attività a partire dalle classi quinte della scuola primaria fino al termine del 1° ciclo e coinvolge il gruppo intercomunale di Protezione Civile dei comuni dell’Unione della Valletta e di Castello di Brianza nonché volontari dei Vigili del Fuoco, dell’Arma dei carabinieri e di altre realtà associative” conclude il docente.