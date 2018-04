E’ in corso in questi minuti uno sciopero davanti alla Gls di Brivio, azienda leader nella spedizione di pacchi con sede in via Como. La manifestazione, indetta dal Sindacato Sol Cobas, influirà con tutta probabilità sulla spedizione della merce.

Sciopero davanti alla Gls di Brivio

La manifestazione di protesta è stata organizzata, a detta dei manifestanti, contro “le condizioni di lavoro degli autisti” che operano per una ditta appaltatrice di Gls. Gli scioperanti hanno annunciato che l’astensione dal lavoro “proseguirà fino all’intervento della direzione generale Gls Italia”.

Nelle ultime settimane manifestazioni non solo a Lecco

Quello di Brivio non è un caso isolato. A marzo Si Cobas e Adl Cobas si erano mobilitazione in supporto delle istanze dei lavoratori della filiera GLS e per chiedere alla controparte un riconoscimento pieno delle organizzazioni sindacali. Il nodo centrale della rivendicazione era l’apertura di un tavolo di trattativa per discutere della piattaforma avanzata da Si Cobas e Adl Cobas. Erano rimasti fermi Fermi quindici magazzini in diverse città, da Rho, fino a Roma