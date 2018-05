Lario Reti Holding, in collaborazione con l’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lecco, ha avviato sin dal 2016 una serie di progetti – rivolti alla sensibilizzazione dei più giovani – sull’importanza che ricopre l’acqua nel nostro ambiente. E’ fondamentale scoprire come i nostri piccoli gesti quotidiani, a volte compiuti in maniera involontaria, possano creare danni molto importanti al territorio.

Gli impianti di depurazione di Osnago e Olginate

In particolare, Lario Reti Holding ha aperto le porte degli impianti di depurazione di Osnago e Olginate agli studenti. Lo scopo è di istruire i più giovani al corretto uso delle fognature e del trattamento delle acque reflue, un processo tanto importante quanto sottovalutato. Tramite il servizio di depurazione, infatti, le acque raccolte dalla fognatura vengono trattate e rese compatibili con l’ambiente. I trenta impianti di depurazione gestiti da Lario Reti Holding assicurano la separazione dei rifiuti solidi dalle acque depurate, che sono nuovamente immesse nel corpo idrico naturale costituito dai fiumi e dai laghi.

I depuratori

I depuratori sono punti di osservazione di grande importanza per mettere in luce i rapporti che legano l’inquinamento delle acque con i comportamenti umani: luoghi curiosi e inusuali dove capire meglio la nostra società e le abitudini, spesso errate e dannose per l’ambiente. Non solo le abitudini alimentari dei cittadini, ma anche il tipo di insediamenti produttivi e le colture o gli allevamenti presenti sul territorio.

Le visiste

Organizzate da Lario Reti Holding sono state condotte insieme a esperti nel settore dell’educazione ambientale e sono state l’occasione perfetta per approfondire l’importanza dell’acqua. Un elemento primario visto sia come fonte inesauribile di informazioni e conoscenze, di dati e riflessioni, di simboli e significati nella storia, nella cultura, nella scienza e nella geografia, sia come risorsa preziosa da salvaguardare anche nel nostro territorio.

L’acqua è una risorsa

Visitando gli impianti gestiti da Lario Reti Holding, gli studenti hanno potuto imparare che l’acqua è una risorsa che non va mai data per scontata. Dal 1° gennaio 2016 – data dell’affidamento del Servizio Idrico Integrato a Lario Reti Holding – a oggi la società ha ospitato numerosissimi studenti di ogni età nei propri impianti. Parliamo di oltre 50 classi per un totale di studenti che supera i 1300.

Le scuole

Lario Reti Holding e l’Ufficio d’Ambito hanno dato la possibilità alle scuole di compilare un questionario per valutare l’attività svolta. Una possibilità concreta per dare suggerimenti per sfruttare appieno le potenzialità del soggetto. I risultati di questo sondaggio parlano di un effettivo miglioramento dell’esperienza degli studenti. Un chiaro sintomo di quanto la società creda e investa nella formazione dei più giovani.