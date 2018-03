Un laboratorio unico, in grado di stimolare la creatività degli alunni a contatto con la tecnologia digitale. Questo, in poche parole, il significato degll’appuntamento con Atelier creativi sabato 10.

Atelier creativi alle scuole medie

Gli alunni delle classi quinte sono invitati al laboratorio di robotica per sperimentare in modo creativo l’utilizzo delle tecnologie digitali a scuola. L’obiettivo è infatti quello di favorire la realizzazione di ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e tecnologia. Al tempo stesso gli alunni potranno anche imparare la differenza pratica tra studio individuale e collettivo. Il laboratorio propone inoltre agli alunni un approccio fortemente costruttivista al sapere, consentendo loro di “imparare operando”.

Programma della mattinata

L’incontro prenderà il via alle ore 9.30 con il saluto delle autorità. Alle ore 10 prenderà il via il laboratorio dedicato alle quinte di Montevecchia e Osnago. Alle 11 sarà invece la volta degli allievi di Cernusco e Lomagna.