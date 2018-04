Technoprobe oggi è un player internazionale che lavora per i giganti dell’hi-tech: cerca periti tecnici e ingegneri.

E’ il classico miracolo del “made in Italy”, una bella storia imprenditoriale di successo nata nel garage di casa che poi si è sviluppata fino a diventare la punta di diamante del sistema manifatturiero lecchese e brianzolo. Technoprobe oggi è un player internazionale che lavora per i giganti dell’hi-tech. L’azienda negli ultimi anni è cresciuta a ritmi impressionanti raggiungendo un fatturato di 140 milioni di euro con oltre 600 dipendenti di cui 300 nell’headquarter di Cernusco Lombardone e altri 300 nelle sedi estere dislocate negli Usa (nella mitica Silicon Valley), Francia, Singapore, Corea, Filippine e Taiwan.

Il 6 aprile, presso Assolombarda, l’azienda è stata premiata tra le 12 migliori grandi aziende lombarde per crescita e performance gestionali (premio Industria Felix).

«Continuiamo a investire in ricerca e innovazione. Abbiamo più di 100 brevetti e di prodotti ad alto contenuto tecnologico molto apprezzati. Poi continuiamo a investire in startup; siamo entrati in una startup che si occupa di sistemi di sicurezza e in una seconda specializzata nei riconoscimenti facciali»