All’Asilo Gnecchi di Verderio (ex Superiore) una settimana… open. A partire da lunedì 5 marzo, infatti, fino a venerdì 9 marzo, le famiglie dei bambini nati nel 2015 e fino all’aprile 2016 possono recarsi alla scuola dell’infanzia per conoscere la struttura e parlare con la insegnanti.

Asilo Gnecchi, scuola dell’infanzia… aperta

Non un semplice open day, insomma, ma una vera e propria settimana di apertura alle famiglie del territorio. Da lunedì a venerdì, quindi, dalle 10 alle 11.30, mamme e papà interessati a conoscere una struttura storica per la comunità di Verderio Superiore possono recarsi all’asilo in via Dei Tigli e parlare con la coordinatrice e le educatrici. Che potranno quindi mostrare, sia le strutture, che raccontare di esperienze, attività e laboratori che quotidianamente vengono proposti ai piccoli alunni. L’invito è rivolto principalmente ai genitori di bambini nati nel 2015 e fino all’aprile 2016. Le iscrizioni sono sempre aperte, trattandosi di una scuola paritaria.