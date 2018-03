Ultimo appuntamento della 14esima edizione di Tramontieteatro. La cui ricetta consolidata rappresenta ormai un successo assicurato, questo sabato, 17 marzo, alle ore 21.

Tramontieteatro ultimo atto

La compagnia di casa a Montevecchia, Il Colle, porterà infatti sul palco «Un marito ideale», commedia brillante tratta dall’opera di Oscar Wilde. Lo spettacolo, per la regia di Giorgio Mariani, narra la storia di Sir Robert Chiltern. Uomo rispettabilissimo e di grandi capacità, egli occupa un’importante posizione nella vita politica. Dietro questa radiosa parvenza, un’ombra si allunga però sulla sua coscienza, quella di un’ascesa iniziata con un atto disonesto, taciuto però alla moglie. La vita dei coniugi scorre nell’agio e nell’ammirazione di tutti, ma appare una ricattatrice: la signora Cheveley, che è a conoscenza del segreto di Sir Robert Chiltern e intende avvalersene per i suoi traffici. Quando lui rifiuterà di sottostare ai suoi ricatti, lei minaccerà di smascherarlo e di rovinargli la carriera e la felicità coniugale. Oscar Wilde ci conduce con la sua ironia pungente, cruda ed amara, nel salotto borghese e tra le insidiose dinamiche della vita politica, i cui segreti vengono ripresi con brillante acume dalla recitazione incalzante della compagnia Il Colle.

Info e prenotazioni

Per info e prenotazioni contattare il numero 3276150866 lasciando un messaggio vocale o inviando un sms o un Whatsapp, oppure scrivendo una mail a info@ronzinante.org. Anche per quest’ultimo spettacolo è attivo il servizio navetta verso l’oratorio. «Ti portiamo a teatro», attivo per i soli residenti di Montevecchia, è disponibile per prenotazioni al numero 039-9930060.