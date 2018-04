Ore 21 di sabato 14 aprile, Sala della Comunità di Lomagna. Dopo una lunga preparazione, la Compagnia Teatro al Cubo torna con un nuovo e divertente spettacolo.

Marcella a teatro con la sua fine… tragicomica

Protagonista dello spettacolo teatrale è Marcella, donna dalla vita apparentemente perfetta. Una bella casa, tanti amici, un marito che le vuole bene e persino una barca nel giardino. Improvvisamente il suo “bel paese delle meraviglie” svanisce. Marcella capisce quindi che non è tutto oro quello che luccica. Ma il dolore che ne deriva è troppo grande. Decide perciò di farla finita. Il problema è trovare il modo. Non le resta che chiedere aiuto. Interpellati, la sua migliore amica, la cugina, il vicino di casa, il farmacista, il padre e persino il prete decideranno di aiutare la povera Marcella nel suo intento. E ognuno a modo suo trasformando l’intera vicenda in una particolare commedia… tragica.

E’ possibile riservarsi un posto in sala scrivendo a Irio Tiezzi al numero 349/6964071. Il costo del biglietto è di €7,00 a testa.