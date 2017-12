Un capolavoro di street art per riqualificare una vecchia cabina telefonica a Verderio

Il progetto street art

L’Amministrazione comunale ha contattato i giovani writers Pietro Ghioni, Ivan Bedeschi e Andrea Mascarella per dipingere varie strutture pubbliche, riqualificandole. Nei mesi scorsi era stato fatto un murales alle scuole che aveva piacevolmente sorpreso i giovani alunni. Ora è il turno di una vecchia cabina telefonica che Telecom ha donato al Comune e che diverrà centro di un progetto di book sharing. All’interno dell’edificio scolastico è stato realizzato il logo delle scuole e avviato un laboratorio per i bambini. A seguire, nei prossimi mesi, verranno coinvolti anche il centro sportivo comunale e la scuola dell’infanzia.

Book sharing

Il book sharing servirà ad incentivare la lettura e il libero scambio di libri sul territorio. L’assessore esterno Letizia Boz ha spiegato come il progetto sia in cantiere da diverso tempo e la cabina, riqualificata dall’opera di street art, si trovi in una posizione ideale, tra la biblioteca e le scuole. La cabina verrà anche provvista di mensole su cui saranno disposti i libri. Chiunque potrà portare un libro da lasciare e prenderne in cambio uno diverso.

Il siparietto

Mentre realizzavano la loro opera di street art nella mattinata di domenica, gli artisti sono stati interrotti dalla visita di una pattuglia dei carabinieri. Alcuni passanti, pensando che si stesse svolgendo qualcosa di illegale, hanno avvisato le forze dell’ordine che si sono recate sul posto per un controllo. Ci ha pensato però il vicesindaco Adelio Sala, che passando casualmente davanti alla cabina ha notato la pattuglia, ad intervenire per avvisare i carabinieri del fraintendimento. I giovani hanno così potuto proseguire regolarmente la loro opera d’arte.