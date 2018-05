Ritratti manzoniani in jeans: i personaggi meratesi immortalati dall’obiettivo di Arianna Ciofi.

Ritratti manzoniani in jeans, i personaggi meratesi fotografati da Arianna Ciofi

Secondo appuntamento con la rassegna del Maggio Manzoniano a Merate questo pomeriggio in Villa Confalonieri. Presenti al taglio del nastro il direttore artistico del festival Stefano Motta, la fotografa Arianna Ciofi e gli assessori alla Cultura Giusi Spezzaferri e ai Lavori pubblici Giuseppe Procopio. In mostra i personaggi meratesi immortalati in stile manzoniano, appunto e in jeans.

Offerte ai presenti le praline dei Promessi Sposi

La manifestazione è stata allietata dalla degustazione delle praline dei Promessi Sposi preparate

dagli allievi della Fondazione Clerici di Merate e dalle letture dei componenti del Gruppo di cultura

manzoniana. “Oggi si è inaugurata la mostra dei Ritratti Manzoniani – commenta entusiasta il vicesindaco Procopio – Ottima intuizione di Giusi Spezzaferri e di tutto il gruppo di lavoro che sta sviluppando da due anni il Maggio Manzoniano. Un importante risveglio culturale di tutta la città, dei suoi luoghi come Villa Confalonieri e dei meratesi tutti protagonisti. Oggi abbiamo sentito delle splendide letture e visti tanti volti conosciuti nella mostra”.