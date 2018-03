Mercoledì 7 Marzo, in occasione del 233° anniversario della nascita di Alessandro Manzoni, si è tenuto a Merate il primo dei due shooting fotografici intitolati Ritratti manzoniani in jeans. E mercoledì prossimo si replica.

Ritratti manzoniani in jeans

L’evento rientra nel programma di Aspettando Maggio Manzoniano Merate. Si tratta della ricca preview dell’edizione 2018 di Maggio Manzoniano Merate E’ partita a febbraio con i laboratori video e il contest “Tre minuti per Manzoni”.

La mostra

Le foto scattate dalla la fotografa Arianna Ciofi durante i due shooting saranno esposte poi nella mostra che verrà allestita a Villa Confalonieri durante il Maggio Manzoniano. Sarà visitabile il sabato e la domenica. Non solo: ai commercianti meratesi che partecipano all’iniziativa sarà data una copia del proprio “ritratto manzoniano in jeans” da esporre in vetrina in concomitanza con la mostra a Villa Confalonieri.

L’appuntamento di martedì

Il prossimo shooting fotografico “Ritratti manzoniani in jeans” si terrà mercoledì 14 Marzo, dalle 14 alle 19, presso l’Auditorium Comunale di Merate, in piazza degli Eroi 3.