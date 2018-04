Arriva finalmente in scena “Simba-il Re Leone”, quinta opera realizzata da Teatrolandia. La rappresentazione, come annunciato dal Comune di Cernusco Lombardone, avrà luogo il prossimo 8 aprile alle ore 16.30 presso il Cineteatro San Luigi.

Re Leone opera ruggente

Il soggetto, l’amatissimo Re Leone, da sempre uno dei prediletti dai bambini e non solo, ha l’occasione di riunire l’intera famiglia per trascorrere un pomeriggio piacevole, all’insegna del divertimento. E non solo. Infatti l’opera riesce a riunire in sé i valori dell’amicizia, della solidarietà, dell’amore per i propri genitori. A ciò si aggiunge la capacità di superare le avversità e la soddisfazione di vedere alla fine il bene trionfare sul male. Valori persi nella società moderna che, però, anche una semplice rappresentazione teatrale può contribuire a rinsaldare.