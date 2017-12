Recita Natale della scuola d’infanzia. Domani alle 15 lo spettacolo dei bambini all’oratorio.

Recita Natale dei bambini della scuola d’infanzia

L’appuntamento è per domani, sabato 16 dicembre, alle 15. Al teatro Manzoni dell’oratorio di Merate, infatti, sarà messa in scena la recita di Natale dal titolo “Pimpa, un Natale speciale”. Il canto iniziale sarà appunto intonato dai bambini di 2 e 3 anni, mentre il coro sarà composto dai fanciulli di 4 anni. Ai più grandi della scuola d’infanzia, invece, il compito della recitazione. Al termine dello spettacolo seguirà una merenda al bar. Sarà quindi questa l’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale.

Gli altri appuntamenti

Oltre alla recita di Natale, l’avvicinamento alla festività più attesa dell’anno sarà ricco di appuntamenti. Dal 12 al 22 dicembre, infatti, ci sarà la novena “Gli animali del presepe” insieme a don Luca Peraboni nel salone della scuola. Dal 18 al 22 inoltre ci saranno i mercatini all’ingresso del complesso scolastico. Infine, sempre venerdì 22, solo per i bambini, ci sarà il teatro di Natale, Babbo Natale e il merendone. Tutto questo nel salone della scuola.

L’open day

L’anno nuovo inizierà con un altro importante appuntamento. Sabato 13 gennaio, la scuola dell’infanzia don Angelo Perego organizza infatti il tradizionale Open day. Dalle ore 9.30 fino alle 12 sarà possibile visitare e conoscere la scuola di Merate e la sezione distaccata don Ernesto Borghi a Novate.