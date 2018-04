Continua senza interruzioni la raccolta jeans presso il Cag di Merate, situato all’interno del Parco del Comune in vicolo Strecciolo 1 ed aperto tutti i giorni dalle 15 alle 17. L’iniziativa, in preparazione del Maggio Manzoniano Meratese, proseguirà fino al 30 aprile. Gli indumenti di jeans raccolti saranno poi utilizzati nel corso dei laboratori di pittura su denim “On the road”, rivolti agli studenti brianzoli.

Raccolta jeans unita alla creatività

Il laboratorio di pittura sui jeans costituisce una delle principali tappe del Maggio Manzoniano Meratese. I soggetti interessati sono tutti gli studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado del territorio. Referente del progetto è Luca Bonfanti, ideatore di Container Lab. Quest’associazione culturale, nata nel 2014, si propone da sempre di diffondere la cultura e l’arte tramite varie tipologie di eventi, non ultimo il laboratorio pittorico. Obiettivo da raggiungere, la creazione (o la scoperta) di nuove relazioni tra il territorio e gli artisti del momento.