Il New Physic Center di Osnago ha compiuto vent’anni e ha deciso di festeggiare in grande stile. Ospite del compleanno più sportivo dell’anno Costantino Vitagliano.

Pomeriggio di festa al New Physic Center

Dalle 16 alle 18.30 di oggi, infatti, la palestra ha voluto celebrare il proprio traguardo insieme ad amici e iscritti o semplici curiosi. Durante il pomeriggio c’è stata quindi la possibilità di seguire un allenamento di crossfit con alcuni istruttori, nonché di gustare un ricco buffet appositamente allestito. Come in ogni compleanno che si rispetti. In sottofondo il dj set di Carlo Esse e le chiacchiere allegre dei numerosi presenti.

Ospite l’ex tronista Costantino Vitagliano

Ospite d’eccezione l’ex tronista Costantino Vitagliano. Noto nel mondo della tv e della cronaca rosa grazie alla sua partecipazione, agli inizi degli anni Duemila, alla trasmissione “Uomini e donne” di Maria De Filippi, Vitagliano è anche modello e attore. Si dichiara da sempre un cultore del corpo. “Sono felicissimo di essere qui in occasione dei vent’anni di questa palestra. Io appartengo proprio a questa generazione: a quella dei giovani che andavano ad allenarsi perché avevano il culto del corpo. Ma che ci andavano anche per non stare per strada, per allontanarsi da un futuro da teppisti, come me che sono nato nelle case popolari. Lì si imparava anche il rispetto” dichiara infatti il bel Vitagliano, che oggi ha 43 anni. E ci tiene anche a fare una distinzione tra palestre per veri cultori e quelle più adatte invece a chi vuole solo mettersi in mostra. “Ci sono le palestre per allenarsi, come questa, dove puoi fare di tutto. Boxe, pesistica, crossfit. E quelle per le pubbliche relazioni, dove si va solo per far vedere il nuovo completino alla moda”.

Il successo dei fratelli Crea

Il merito della longevità della palestra, una delle poche sul territorio ad avere alle spalle un percorso così lungo , è della famiglia Crea. Il New Physic Center è nato infatti dall’idea di papà Franco, ex pugile professionista ora in pensione. A seguirlo fin da subito i due figli, Antonino e Alejandro, che condividono la stessa passione per lo sport. I due si dividono tra la gestione della palestra e il loro studio legale, unendo quindi il fitness all’universo della giurisprudenza.