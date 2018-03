Mehala Onlus inaugura la mostra fotografica a Merate. L’evento si tiene in Villa Confaloneri, in via Garibaldi 17, e si intitola “L’India con i nostri occhi”. La mostra sarà animata e resa interattiva da giovani adottati tramite l’associazione stessa.

Mehala Onlus: la mostra che si anima

Una mostra fotografica animata da ragazzi indiani adottati tramite l’associazione onlus. I giovani esporranno alcune scene della vita quotidiana in India. Manifesteranno, quindi, concretamente una cultura che è parte di loro. Lo scopo della mostra è quello di permettere a questi giovani di coltivare le proprie radici culturali ed etniche. In questo modo potranno, quindi, mantenere i loro legami con ben due culture, quella, appunto, indiana e quella italiana.

Il programma dell’evento

La manifestazione si terrà sabato 24 marzo dalle 10 alle 20 e domenica 25 dalle 10 alle 18. L’ingresso è libero; sabato 24 dalle ore 17 i ragazzi inizieranno ad animare la mostra, mentre, dalle 18 ci sarà l’inaugurazione con aperitivo etnico. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Merate.