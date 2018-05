La matematica, da sempre la materia più ostica per tanti studenti, dalle elementari fino al liceo. L’assessorato alla Cultura e l’assessorato alle Politiche sociali e all’Educazione di Montevecchia cercano di sfatare questo mito, in occasione dell’anniversario della nascita di Maria Gaetana Agnesi.

La matematica Maria Gaetana Agnesi

Maria Gaetana Agnesi, nata a Milano nel 1718, è stata una nota matematica e filosofa. Proprio a lei, infatti, è intitolata la celebre piazzetta di Montevecchia. Sarà questo, quindi, lo scenario che ospiterà una serie di incontri dedicati alla materia.

“La collina della matematica”

L’Amministrazione organizza incontri e seminari suddivisi in tre giornate. Primo appuntamento, quindi, sabato 12 alle 14.30 con il convegno “La matematica e il valore creativo dei numeri nelle diverse discipline e arti: dalla mente alla filosofia, dalla biologia molecolare, alla parola, alla musica”. A seguire aperitivo in terrazza e in serata concerto d’archi. Domenica 13 alle 9.30, invece incontro sulla didattica; a seguire workshop teatrale. Alle 13.30 light lunch in terrazza, seguito poi da un seminario sulle difficoltà dei ragazzi discalculici e dalle 15.30 condivisione di progetti e esperienze di insegnamento. Mercoledì 16, infine, ultimi appuntamenti. Alle 17.30 incontro sull’innovazione digitale, a seguire cena in terrazza e concerto nel salotto di Villa Agnesi. Per info e prenotazioni viistare il sito del Comune di Montevecchia.