Marzo in rosa, la Biblioteca di Robbiate ha proposto tre date per celebrare e riflettere sull’universo femminile ed il ruolo della donna nella società odierna.

Per l’iniziativa è stato scelto il titolo “Chi dice donna…”. Il primo appuntamento è per oggi, sabato 10 marzo, con lo spettacolo teatrale “Che mi capiate o no” di Luca Rodella e Sara Zanobbio che si terrà in sala consiliare alle ore 21. Successivamente l’iniziativa continuerà sabato 24 marzo con un reading con aperitivo dal titolo “Chi dice donna…” nella Biblioteca comunale alle ore 17. Infine, mercoledì 28 marzo, “Cinescambio speciale donna”, un film che permetterà una riflessione sull’universo femminile nella Biblioteca Comunale alle ore 21.