Siamo ormai giunti all’apertura della terza stagione del Maggio Manzoniano Merate. L’iniziativa nasce dalla volontà di commemorare uno dei più grandi autori della letteratura italiana, quello stesso Manzoni che iniziò la sua formazione intellettuale proprio a Merate. Da qui, un’occasione per ricordare e al tempo stesso rilanciare in chiave pop la sua figura.

Maggio Manzoniano Merate tra storia e pop

Anticipata dall’anteprima “Aspettando Maggio Manzoniano”, la manifestazione occuperà il calendario meratese dal 5 al 31 maggio. Un mese ricco di eventi istruttivi e particolari al tempo stesso. Questa terza edizione prende il nome di “Manzoni in blue”, titolo accattivante che tende a “svecchiare” la figura dell’autore e a dimostrare la contemporaneità de “I promessi sposi”, suo capolavoro per antonomasia. Il simbolo della rassegna di quest’anno è infatti il blue jeans. Ovvero, un emblema di quel processo di democratizzazione che il pop ha apportato alla cultura. Ci troviamo di fronte quindi ad un binomio tra storia e contemporaneità, tra classicità e pop. Questo emerge dalla serie di appuntamenti che caratterizzeranno il maggio meratese.

Dalle conferenze ai social network

Si inizia sabato 5 maggio con l’inaugurazione del Maggio Manzoniano Merate 2018 alle ore 20,45 presso l’Auditorium Comunale. A questa seguirà, alle ore 21, la conferenza “Al ritmo di Manzoni. Ode il cinque maggio”, con relatore Stefano Motta. Si procede domenica 6 con l’inaugurazione della mostra fotografica “Ritratto Manzoniani di Arianna Ciofi alle ore 16, seguita dalla deliziosa degustazione “Le praline dei Promessi Sposi” a cura della Fondazione Clerici Merate. Il Maggio Manzoniano Merate si caratterizza anche per la sua componente social. Infatti, è stato lanciato lo scorso febbraio il contest “3 minuti per Manzoni”. Sul canale Youtube della rassegna è possibile trovare tutti i video in gara, ai quali si può garantire il proprio sostegno tramite un semplice “mi piace” fino al 16 maggio. Il 31, ultima giornata della manifestazione, verrà infine resa nota la classifica finale. Ultima e definitiva consacrazione di Manzoni, diventato un autore social.