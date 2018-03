Si è concluso il ciclo di incontri “Tra fede e cultura” proposti dalla Commissione cultura della parrocchia di Novate. Nel pomeriggio di domenica 18 marzo si è tenuto l’ultimo appuntamento dal titolo “Ispirazioni sotto la croce”.

Canti e poesie per riflettere sulla Passione

Pomeriggio di fede, riflessione e cultura a Novate. Hanno di certo fatto riflettere i presenti le poesie scelte per l’ultimo incontro in preparazione alla Pasqua. Bonhoeffer, Dostoevskij, Levi, Luzi, Rebora, padre Turoldo alcuni degli autori prediletti. Non è mancato, tra una lettura e l’altra, un piacevole intervallo corale e strumentale. Il tutto accompagnato dalla proiezione di immagini significative a ridosso di ogni narrazione. Nell’atmosfera semibuia della chiesa parrocchiale di Novate è risultato sicuramente piacevole abbandonarsi al ritmo sonoro e al denso e profondo messaggio di ogni lettura.