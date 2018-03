Nella serata di giovedì 8 marzo, festa della donna, i due sodalizi meratesi si sono ritrovati al cine teatro Manzoni di Merate per un momento davvero toccante. Le volontarie dell’associazione “L’altra metà del cielo” hanno infatti ricevuto in dono lo striscione rosso con la scritta “Ora Basta”. Striscione srotolato lo scorso 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, tra piazza Eroi e piazza Prinetti a Merate.

Uno striscione per dire basta alla violenza sulla donna

“La vostra numerosa partecipazione a questa serata ci fa davvero piacere. Oggi infatti auguriamo a tutte le donne felicità, gioia di vivere e grandi soddisfazioni – ha detto Amalia Bonfanti, presidente dell’associazione “L’altra metà del cielo” – Purtroppo tutto ciò spesso non si vede. E noi volontarie del “Telefono Donna” lo sappiamo molto bene. Qui con me sul palco ci sono tante donne, volontarie molto attive e impegnate sul fronte dell’aiuto a donne in difficoltà”. Momento culminante dell’appuntamento lo srotolamento dello striscione con la scritta “Ora basta!” lungo il corridoio centrale del cineteatro. Applausi ed entusiasmo ravvisabili a pelle.

