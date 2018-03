Un gioco di carte ispirato alla vicenda degli sposi più famosi della letteratura italiana.

Si chiama «GiocoSouvenir» il singolare gioco di carte sui Promessi Sposi ideato da Andrea e Federica Rivetta.

GiocoSouvenir con I Promessi Sposi

I coniugi, conosciutissimi a Merate, hanno voluto utilizzare per il loro progetto le rappresentazioni di Francesco Gonin, illustratore della celebre edizione de «I Promessi Sposi» pubblicata nel 1840.

La scelta è ricaduta sul noto artista piemontese in quanto lo stesso Manzoni lo scelse come illustratore, condividendo con lui i progetti e le idee per le immagini dell’opera.

Ispirandosi al famoso romanzo letterario di Alessandro Manzoni, le carte evocano i personaggi e alcuni momenti salienti delle vicende di Renzo Tramaglino e Lucia Mondella, che prima di riuscire a sposarsi devono affrontare tante disavventure e patimenti. Scenario del romanzo ambientato nel 1600 è, com’è noto, il territorio tra il ramo lecchese del Lago di Como, Milano, Monza e Bergamo.

Le carte

Il mazzo di carte da gioco (52 carte formato francese, più 2 jolly) propone, oltre ovviamente a Renzo e Lucia, i personaggi più noti dell’opera: don Rodrigo, don Abbondio, la Monaca di Monza, Agnese, l’Innominato, l’Azzeccagarbugli e molti altri. Di particolare originalità ed eleganza sono le carte degli assi, che riproducono scene salienti dell’opera, ed i Jolly.

I mazzi hanno per ora una tiratura limitata di mille esemplari e sono stati pubblicati in due edizioni: una «turistica», al prezzo consigliato di 9,90 euro (ideale per un’originale idea regalo); l’altra invece personalizzabile (l’acquirente può scegliere stile, colori e materiali della 53esima carta). Questa edizione personalizzata subirà ovviamente una variazione di prezzo rispetto alla prima che varierà a seconda della richiesta.

Venerdì scorso è stata consegnata la prima fornitura alla Casa del Manzoni di Milano, referente a livello mondiale sulla figura del grande autore. Non solo. L’interesse sempre vivo per il romanzo è confermato anche dal fatto che, proprio in questi giorni, il noto giornalista Alberto Angela sta preparando una puntata della sua trasmissione «Ulisse» dedicata al viaggio di Renzo e Lucia da Lecco a Milano..

Il Maggio Manzoniano

Anche Merate si prepara a celebrare l’autore dei Promessi Sposi con la nuova edizione del Maggio Manzoniano, anticipato nei giorni scorsi dai ritratti fotografici «in jeans». Andrea e Federica Rivetta hanno voluto partecipare attivamente all’iniziativa, creando due gigantografie di Renzo e Lucia in jeans che verranno presentate durante la manifestazione.