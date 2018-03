Sabato 10 e domenica 11 marzo 2018 l’Unitalsi, che quest’anno compie 115 anni dalla fondazione, celebra la 17esima edizione della sua Giornata Nazionale.

Unitalsi sinonimo di solidarietà da più di un secolo

In oltre tremila piazze italiane, tra cui quella di Merate, si terrà la vendita delle piantine d’ulivo, simbolo di pace e fratellanza. Il ricavato delle offerte sarà utilizzato da Unitalsi per sostenere i numerosi progetti di solidarietà in cui l’associazione è impegnata quotidianamente al servizio delle fasce più disagiate e grazie al costante e generoso impegno dei propri soci. “La Giornata Nazionale rappresenta un appuntamento fondamentale per quanti scelgono di vivere e appartenere all’associazione – ha dichiarato Antonio Diella, Presidente Nazionale Unitalsi – ma lo è ancora di più per quelle persone che ancora non ci conoscono. E’ il momento per dire eccoci e lo faremo nella maniera più semplice, con il carisma e lo spirito unitalsiano. Il tutto con migliaia di volontari che sin dal mattino scenderanno in piazza con il loro sorriso chiedendo un aiuto per continuare ad essere al fianco di chi è in difficoltà”.

Dove acquistare le piantine di ulivo a Merate

Sabato 10 marzo 2018

Dalle 9.00 alle 17.30 in piazza Prinetti a Merate e presso la hall del Presidio Ospedaliero S. Leopoldo Mandic, largo S. L. Mandic a Merate. Al termine della S. Messa delle 17.00 che verrà celebrata presso l’Istituto Beata Vergine Maria (Collegio Villoresi), via Mons. Colombo 19.

Domenica 11 marzo 2018

Dalle 9.00 alle 17.30 in piazza Prinetti a Merate e presso la hall del Presidio Ospedaliero S. Leopoldo Mandic, largo S. L. Mandic a Merate. Al termine della S. Messa delle 10.00 celebrata presso l’Oratorio S. Giovanni Bosco e S. Filippo Neri di Merate e al termine della S. Messa delle 11.00 celebrata presso la parrocchia S. Ambrogio di Merate.