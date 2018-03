Giovanni Conelli si esibirà domani, 23 marzo, alle 22, all’Arci La Lo.co. a Osnago. Il cantautore campano polistrumentista presenta il disco pubblicato pochi mesi fa: Di Viaggio, di Fiori e di altre Spine, il terzo extended play della sua carriera.

Giovanni Conelli e l’apertura del cantautorato italiano all’Europa

L’artista è di origini napoletane. Il suo successo l’ha portato in numerose città come Roma, Novara, Milano, Lecco, in un crescendo che l’ha condotto anche a Vienna e Passau. Non per niente l’ultimo disco Di Viaggio, di Fiori e di altre Spine, pubblicato nell’autunno del 2017, possiede un’impronta continentale.

Il nuovo disco

Il disco si configura come una sintesi nelle quattro tracce delle diverse esperienze dell’artista. E’ incentrato su testi evocativi e ricchi di significato, enigmaticità ed espressività. L’autore punta, infatti, su un’elettronica profonda che stimola gli ascoltatori toccando la la realtà interiore di ciascuno di noi. Attenzione è stata posta ad Istanbul, la città di collegamento tra occidente ed oriente, che ha inspirato la terza traccia e la copertina dell’album, una foto scattata dallo stesso autore.

Qui il videoclip di Istanbul

Il disco è disponibile in tutti gli store digitali e in copie fisiche. E’ stato realizzato grazie ai contributi volontari raccolti sulla piattaforma Musicraiser.