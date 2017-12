L’escursione notturna è proposta dall’associazione Monte di Brianza in collaborazione con il Cai di Calco

Sabato 23 l’escursione notturna

C’è tempo fino a venerdì 22 dicembre per iscriversi all’escursione notturna organizzata per festeggiare il solstizio d’inverno. L’appuntamento è per sabato 23 dicembre con ritrovo a Colle Brianza, frazione di Nava, alle 20.30. Da qui ci si incamminerà a piedi lungo i sentieri del Monte di Brianza. La camminata è di circa due ore e mezza e vuole rappresentare l’occasione per andare alle origini di un’importante festa come quella legata al solstizio d’inverno. Lungo i sentieri, illuminati dalle torce elettriche, si potrà quindi disquisire di astronomia, sottolineando nel contempo l’importanza della tutela dell’ambiente e del territorio.

Cosa serve

Dopo la partenza da Nava, si passerà a San Nicola, Fumagallo e quindi si arriverà in cima all’eremo del San Genesio. Si consiglia di portare bastoncini da trekking e una torcia elettrica. Così come di indossare scarponcini e indumenti adatti a un’escursione di media montagna. In caso di pioggia o di neve la manifestazione verrà annullata. Per iscrizioni, entro il 22 dicembre, mandare una mail a info@montedibrianza.it