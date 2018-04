Venerdì sera Maurizio Pirovano si è esibito a Cisano Bergamasco per un concerto solidale. Si tratta infatti di un evento voluto da cantautore e Amministrazione per raccogliere donazioni a favore di progetti per la disabilità. Presso l’auditorium Don Renato Mazzoleni il cantautore ha emozionato il pubblico. Tuttavia oltre ai suoi pezzi che hanno scalato le classifiche sono stati interpretati anche alcuni inediti.

Concerto solidale con Pirovano

Un concerto solidale a cui hanno preso parte molte persone. Ospiti anche i ragazzi dell’associazione Gulliver. Alla fine il cantautore ha dedicato “La ragione di un sogno” alla mamma Antonella. “Questa la dedico quindi alla persona che amo di più. La persona dunque che mi ha dato la vita. Colei che ha permesso infatti che io diventassi quello che sono”. E poi aggiunge tuttavia un augurio rivolgendosi a tutti, ed in particolare ai giovani. “Auguro ad ognuno di voi di avere la stessa fortuna che ho avuto io: poter diventare quello che sei”.

Tra i presenti anche Sharon

In sala, ad assistere al concerto anche Sharon Racamato che ha finalmente conosciuto Maurizio Pirovano. Il cantautore cisanese infatti sabato 14 aprile salirà nuovamente sul palco per un altro evento benefico. Si esibirà quindi a Palazzago, presso l’area feste per la raccolta fondi a favore di Sharon.