Alpini Merate in concerto per celebrare il 90° anniversario di fondazione. Sabato 24 marzo alle ore 20.30 all’Auditorium comunale in piazza degli Eroi al civico 3, verrà celebrata la Pasqua con un evento speciale che vedrà protagonista il Coro Grigna di Lecco.

Alpini Merate concerto per il 90°

L’Associazione Nazionale Alpini della Sezione di Lecco e del Gruppo di Merate invita la cittadinanza a partecipare al concerto di Pasqua. Il concerto sarà animato dalle voci del Coro Grigna della sezione di Lecco. Inoltre, durante la serata verrà celebrato anche il 90° anniversario della fondazione del Gruppo.

Concerto, ricorrenze e non solo…

Non sarà solamente una serata di musica e ricorrenze di rito, al contrario, la programmazione verrà ampliata anche con la consegna della borsa di studio alla memoria di Corrado Pedroni.