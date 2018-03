Presentata anche a Merate la nuova iniziativa della Confcommercio di Lecco denominata Wow Lecco e Provincia. L’appuntamento si è tenuto nella serata di mercoledì 28 marzo nella sala consigliare del Comune di Merate. Presenti il sindaco di Merate Andrea Massironi, l’assessore al commercio Maria Silvia Sesana, Alberto Riva, segretario generale Confcommercio, Paolo Panzeri di Confcommercio ed Euro Sereni, ingegnere responsabile del progetto Wow. In sala anche alcuni commercianti locali interessati all’iniziativa.

Progetto Wow per un nuovo potere d’acquisto

“Wow Lecco e Provincia è un’iniziativa voluta, ideata e creata da Confcommercio Lecco per promuovere lo shopping, la cultura e il turismo nel territorio lecchese – questo quanto spiegato nella brochure di presentazione – L’idea è quella di offrire una soluzione di marketing multicanale con l’obiettivo di stimolare la domanda locale e di attirare clienti anche dalle zone limitrofe. Monitor, catalogo coupon, card sconti, sito, app, social. Un canale ricco e variegato per rilanciare la promozione del territorio. Una novità assoluta per Lecco e provincia. Novità che finalmente consentirà a clienti, cittadini e turisti di utilizzare facilmente sconti e coupon per fare acquisti e visite sul territorio”.

