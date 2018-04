La biblioteca Barzanò organizza un nuovo interessante evento, in collaborazione con l’associazione Molo. L’appuntamento è per venerdì 20 aprile alle ore 21 presso la Sala Civica di Via Mons. Castelli 10 a Barzanò.

Biblioteca Barzanò in viaggio fino all’Eden

L’incontro “Viaggio all’Eden” si avvale della presenza del giornalista Emanuele Giordana, già collaboratore de “Il Manifesto” e di “Internazionale”. Dialogherà con il professor Alfio Sironi. Il filo conduttore della serata è la storia del reporter che ritrova un vecchio taccuino risalente al suo storico viaggio da Milano a Katmandhu negli anni Settanta. Avrà così la possibilità di confrontare l’esperienza passata con la situazione odierna. Sullo sfondo di una società e di un mondo radicalmente cambiati. Tutto ciò è confluito nel suo libro dal titolo omonimo e in un racconto imperdibile, alla scoperta di mondi lontani ma anch’essi profondamente segnati dal tempo. Un’occasione per riflettere e apprendere al tempo stesso.