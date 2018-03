Centro Lazzati, il Centro Culturale di Osnago organizza, domenica 15 aprile, la visita guidata al Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano. Al fine di ammirare la “Passione” di Previati, ovvero la Via del Calvario del Museo Diocesano e la Via Crucis dei Musei Vaticani.

Visita ai capolavori del Museo Diocesano e dei Musei Vaticani

Domenica 15 aprile sarà l’occasione per ammirare le opere da poco restaurate e conservate per molto tempo negli appartamenti papali. Si potranno, infatti, contemplare i capolavori relativi alla Via Crucis. Verranno, inoltre, realizzati confronti con le moderne opere del ‘900, in particolare quelle di Lucio Fontana. Il tema sacro verrà filtrato dalla moderna tecnica scientifica neo-impressionista di origine francese di Previati.

Orari e costo

Per coloro che preferiscono partire dal Centro Lazzati di Osnago, il ritrovo è alle 13.45. Il ritrovo a Milano è, invece, alle 15.15 al Museo Diocesano; alle 15.30 avrà inizio la visita. Il costo è di 6 euro.