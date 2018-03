Biblioteca Brivio promuove “Libri a colazione”, una raccolta di semplici letture ad alta voce per i bambini da 0 a 6 anni e i loro genitori.

Biblioteca Brivio non solo libri

L’iniziativa consiste in una mattinata di promozione del progetto nazionale “Nati per Leggere”, al quale la biblioteca briviese aderisce da anni. I bambini saranno divisi in due categorie: per quelli da 0 a 36 mesi ci sarà un angolo di confronto e consiglio per i genitori. Invece, per i bambini dai 3 ai 6 anni, alcune letture in compagnia esplorando i libri di “Nati per Leggere” e molto altro… Successivamente ci sarà una sorpresa “golosa” per tutti. L’appuntamento è previsto per sabato 24 alle 10 alla Biblioteca di Brivio in via Vittorio Emanuele II, 25/A. L’iscrizione all’evento è gradita e consigliata.