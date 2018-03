Ospiti d’eccezione per il convegno indetto dalla Onlus “Beg, bambini con genitori in stato di necessità”. L’appuntamento si è tenuto nella mattinata di sabato 17 marzo nell’auditorium del collegio Villoresi di Merate.

Un problema di salute pubblica anche per Merate

“Separazioni e divorzi. Un problema di salute pubblica” il titolo del convegno. La lunga conferenza è stata introdotta da padre Fiorenzo Reati, psicologo, e moderata dal preside del Collegio Villoresi di Merate, prof. Stefano Motta. Presenti Claudio Risè, psicoterapeuta, Laura Pigozzi, psicoanalista, e Vittorio Vezzetti, pedriata. Purtroppo, i loro interventi si sono tenuti di fronte ad un piccolo pubblico. Scarsa affluenza sopratutto se si pensa alla stretta attualità e all’importanza del tema trattato.

Una legislazione troppo dura per la parte maschile

“Il padre viene espulso dalla famiglia due volte su tre dietro richiesta della compagna, madre dei figli. Così viene meno quell’habitat famigliare ed educativo in cui è efficace trasmettere caratteri, funzioni e comportamenti – ha spiegato Claudio Risè, noto psicoterapeuta – Ci tengo a sottolineare che in Italia, ancora oggi, la legislazione in materia è molto dura per la parte maschile. E questo è gravissimo. Siamo quasi giunti ad un diniego della paternità. Dobbiamo davvero lavorare per una società più umana”.

Il servizio completo sul Giornale di Merate in edicola da martedì 20 marzo 2018.