Cinque uomini della scorta uccisi. L’onorevole Aldo Moro rapito. Questo quanto accaduto per mano delle Brigate Rosse nelle prima mattinata del 16 marzo 1978, a Roma in via Mario Fani.

La strage di via Fani ancora viva nel ricordo

Impossibile dimenticare questo tragico avvenimento. Gli anni di piombo: un’epoca buia dominata da violenze, lotte armate e azioni terroristiche. Cinque uomini delle forze dell’ordine: due carabinieri e tre agenti di polizia le vittime immediate del 16 marzo 1978. Obbiettivo del blitz messo in atto dalle Brigate Rosse il rapimento dell’onorevole Aldo Moro, allora presidente della Democrazia Cristiana ucciso nel maggio successivo.

Anche i bambini non possono e non devono dimenticare

Il memoriale si è svolto venerdì mattina, 16 marzo, in via Aldo Moro nella frazione di Pagnano. Proprio qui è collocato infatti il monumento dedicato all’onorevole Moro e agli uomini della sua scorta. Presenti i bambini di quarta e quinti elementare di Pagnano con le loro maestre, il sindaco di Merate Andrea Massironi, gli assessori Giusi Spezzaferri e Silvia Sesana, i consiglieri Fiorenza Albani e Alessandro Pozzi, le Forze dell’Ordine, il preside dell’istituto comprensivo di Merate, prof. Dario Maria Crippa, e il preside del Collegio Villoresi di Merate, prof. Stefano Motta. Poco prima del discorso del primo cittadino, è stata posta una corona d’alloro di fianco al monumento e, al termine della celebrazione, alcuni giovani studenti hanno collocato dei cuori con alcune frasi di “uomini grandi e importanti” ai piedi del blocco di pietra.

