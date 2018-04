In occasione della ricorrenza del 25 aprile, il Comune di Imbersago propone una mattinata ricca di attività e momenti dedicati al ricordo e alla riflessione.

25 aprile, giornata per ricordare e pensare

Oltre al 73° anniversario della Liberazione, si celebreranno anche i 70 anni dalla ricostituzione del Comune imbersaghese. Infatti, la ricorrenza risale al 1948. La giornata inizierà alle 10.30 con la deposizione della corona di alloro di fronte al Monumento ai Caduti in piazza Garibaldi, in collaborazione con il Gruppo alpini. A questa seguirà, alle 10.40, l’incontro pubblico “Rievocazione della figura di Primo Lamperti, sindaco di Imbersago dal 1948 al 1960”. Occasione per approfondire ulteriormente il contesto storico del dopoguerra. Poi, avrà luogo alle ore 11.30 l’inaugurazione mostra di testi e fotografie dedicata allo stesso primo cittadino Lamperti e all’attività del Comune tra gli anni ’40 e ’50. Infine, alle 11.50, si terrà un piccolo rinfresco a conclusione della mattinata di celebrazioni.