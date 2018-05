La giornalista meratese Monica Maggioni, numero uno della Rai, sarebbe indagata per peculato e abusuo d’ufficio.

Monica Maggioni

La nota giornalista, originaria di Cernusco Lombardone e attualmente con casa a Calco, sarebbe stata iscritta sul registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica di Roma. Al centro delle indagini una serie di spese effettuate dalla presidentessa della radio televisione di stato, nel periodo in cui era al vertice di Rai News. In particolare , secondo l’Ansa, l’indagine riguarderebbe “viaggi effettuati da Maggioni anche per presentare il suo libro”. Si trattava di un saggio un saggio sull’uso dei media da parte dei terroristi islamici e dell’Isis.

Abuso d’ufficio

Non solo ma sotto la lente dei magistrati sarebbero finiti anche “affidamenti diretti e senza gara d’appalto di servizi per le piattaforme dei nuovi media da parte di Rai News”.

L’esposto

Sempre secondo l’agenzia l’indagine delle toghe romane sarebbe partita “in seguito ad un esposto presentato dal presidente dell’Associazione ‘Rai bene comune’ Riccardo Laganà”. Esposto nel quale si ipotizzavano “una serie di presunti illeciti che sarebbero stati compiuti da Maggioni dal 2013 al 2015”.

La nota della Rai

”Gli avvocati che seguono la vicenda per Rai comunicano che le indagini si sono concluse, che l’iscrizione è solo un fatto meramente tecnico e che, ragionevolmente, si arriverà in breve tempo al definitivo chiarimento sulla vicenda” si legge in una nota ufficiale della Rai. “Di più, su questa stessa vicenda ANAC ha svolto approfondite indagini che si sono concluse in data 7 marzo 2018 con un provvedimento di archiviazione”.