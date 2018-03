Uomo scomparso da Merate, l’ingente spiegamento di uomini e mezzi non ha purtroppo sortito l’esito sperato.

Uomo scomparso, il campo operativo stabilito a Cassina Fra’ Martino

Si sono protratte fino a che non è sceso il buio le ricerche di Elio Panzeri, 66 anni, l’uomo scomparso venerdì mattina nel nulla. Le ultime persone ad averlo visto sono stati i titolari e i clienti del Bar Bacco, in via Cerri a Merate, dove venerdì mattina, alle 6.45, è andato a bere il caffè. Panzeri si è trattenuto nel locale per un’oretta, ha chiacchierato con gli amici, giocato al 10 e Lotto, fumato una sigaretta in compagnia, poi dopo un’oretta è uscito per andare non si sa dove.

Coinvolti i vigili del fuoco, la protezione civile e i cinofili

L’ingente spiegamento di mezzi non ha purtroppo permesso al momento di sortire un qualche risultato di rilievo. Il campo operativo è stato ora montato nei pressi del campo sportivo di Cassina Fra’ Martino, nei cui pressi si trova l’abitazione del pensionato. Elio Panzeri pare scomparso nel nulla e con lui la sua auto, una Lancia Musa color oro. Un’altra notte di angoscia attende i famigliari e gli amici, che lo stanno cercando senza sosta, notte tempo, aggrappati a un filo di speranza che si fa di ora in ora sempre più tenue.