Il mondo della televisione è in lutto per la scomparsa di Fabrizio Frizzi. Il gentiluomo del piccolo schermo è scomparso questa notte all’ospedale sant’Andrea di Roma per una emorragia cerebrale.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi

Tanti hanno vissuto con dolore la notiza della prematura scomparsa di Frizzi che aveva solo 60 anni. Tra questi anche una lecchese, Ombretta Brumana. La donna, residente a Olgiate Molgora, nel 2014, proprio nei primi mesi in cui Frizzi prese le redini della trasmissione di Rai uno L’Eredità, fu campionessa per ben cinque puntate. Perse il titolo alla sesta. Per la cronaca vinse 35 000 euro. Commosso il suo ricordo: “Non potrò mai dimenticare la presenza discreta e piacevole in studio. Ciò nonostante il suo ruolo gli permettesse di fare la star soprattutto con noi concorrenti che con occhi sgranati e ammirati lo guardavamo come un mostro sacro”.

Un uomo semplice e straordinario

“Dietro le quinte a luci spente per presentarsi e farci ‘ in bocca al lupo” prosegue la donna. “Ricordo proprio questo: la sua curiosità. La curiosità per ognuno di noi per la nostra ordinaria quotidianità o la nostra storia personale. Ricordo di essermi chiesta “ma non si annoiera mai di ripetere alcuni passaggi della trasmissione? Dopo tanti anni magari…” poi ho capito. Solo gli uomini straordinari nella loro semplicità ed essenza possono trovare ogni volta qualcosa di nuovo nell immenso panorama del genere umano. Fabrizio Frizzi era una presenza piacevole rientrando a casa anche nelle giornate più difficili e lunghe, una voce rassicurante anche davanti all’ eventuale errore più clamoroso sulle tabelline”.

Mario Stojanovic