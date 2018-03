Tubo rotto, Vigili del Fuoco costretti a intervenire in centro Merate. L’operazione dei pompieri del distaccamento di Merate è avvenuta pochi minuti fa all’imbocco di viale Lombardia, all’incrocio con via Frisia.

Tubo rotto, Vigili del Fuoco in azione

Grande la curiosità dei residenti del centro per lo spiegamento di mezzi dei Vigili del Fuoco. L’intervento si è reso necessario dopo che alcuni abitanti di una palazzina si sono accorti della fuoriuscita di acqua da un’abitazione. Probabilmente da imputarsi alla rottura di un tubo. E non è dunque escluso che proprio le temperature particolarmente rigide di questi giorni siano state la causa principale del guasto. I Vigili del fuoco, con l’utilizzo dell’autoscala, hanno raggiunto l’abitazione, che risultava vuota, per risolvere il problema.