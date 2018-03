Trovato morto nella sua pizzeria. La tragedia è accaduta nella serata di oggi a Olgiate Molgora, in via del Centenario. Vittima un uomo di 50 anni.

Trovato morto in pizzeria

L’episodio è accaduto attorno alle 19.30 di questa sera. I contorni della vicenda non sono ancora del tutto chiari, ma il fatto è accaduto nella pizzeria “L’Angolo del Pizza” che si affaccia sull’angolo tra via del Centenario e via alla Chiesa, nella zona centrale di Olgiate Molgora. La vittima è il 50enne titolare del locale, al cui interno ci sono ancora i Carabinieri che ovviamente non vogliono lasciare nulla al caso e stanno ricostruendo la vicenda. Sul posto, pochi minuti dopo la tragedia, si sono recate anche un’autoambulanza e un’automedica, ma il loro intervento è risultato vano. Anche i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul luogo della tragedia.

Sconcerto in centro paese

Grande lo sconcerto in centro paese. Mentre le serrande della pizzeria sono abbassate, per consentire ai Carabinieri all’interno di svolgere le prime indagini e ricostruzioni dell’accaduto, sono molti i residenti del centro ad aver assistito ai vani tentativi di soccorso del cinquantenne. Che clienti e vicini definivano come un grande lavoratore, oltre che un uomo buono e socievole.