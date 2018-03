Pescatore trovato morto ieri pomeriggio sulla riva di un torrente nel territorio di Scopa.

Pescatore trovato morto a Scopa

Tragedia ancora da ricostruire accaduta nella zona di Scopa, dove ieri nel tardo pomeriggio è stato trovato il corpo ormai senza vita di un pescatore. Si tratta di Franco Sterchele, 74 anni, residente a Vimercate. Un uomo che era spesso in Valsesia, dove aveva una seconda casa. Anche venerdì era in zona per pescare. Ma non è più rientrato a casa. A dare l’allarme è stata la moglie: sono partite immediatamente le ricerche con uomini del Soccorso alpino, vigili del fuoco, carabinieri e altri volontari.

La scoperta del corpo senza vita

Dopo un’intera giornata di ricerche, durata da venerdì sera al tardo pomeriggio di sabato, un volontario del Soccorso alpino ha notato il corpo dell’uomo riverso nei pressi delle rive del torrente Comba. Il vimercatese è scivolato per alcuni metri dal sentiero lungo cui stava camminando. Per lui non c’è stato nulla da fare.