Una grande tragedia nella serata di ieri a Olgiate, dove il titolare della pizzeria “L’Angolo della pizza” è stato trovato morto nel suo esercizio. Vani i soccorsi dei sanitari che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso, dovuto probabilmente ad un gesto estremo.

Trovato morto, la vittima era il titolare Luigi Romanelli

Erano da poco passate le 19.30 quando il corpo di Luigi Romanelli, titolare della pizzeria, è stato rinvenuto in seguito alla segnalazione di alcuni vicini. La pizzeria risultava chiusa da tre giorni, fatto insolito per un grande lavoratore come Romanelli. Tanti infatti gli olgiatesi che lo ricordano come un uomo totalmente dedito al proprio lavoro, spesso presente in pizzeria anche durante i giorni di festa pur di soddisfare i proprio clienti. Tra loro anche il primo cittadino Giovanni Battista Bernocco, il cui laboratorio artistico si trova di fronte all'”Angolo della Pizza”.

Il ricordo del sindaco

Grande dispiacere infatti, nelle parole del sindaco, cliente abituale della pizzeria. “Andavo spesso a prendere la pizza da lui, l’ultima volta proprio questa domenica” ha introdotto Bernocco. “Mi era sembrato tranquillo, scherzava con la ragazza che lo aiuta alla cassa” ha poi continuato. Il sindaco ha descritto Romanelli come una persona socievole, allegra e con un bel carattere, con il quale era facile andare d’accordo. “Avendo il laboratorio dall’altra parte della strada avevo notato che il locale era chiuso da qualche giorno, ma non ho fatto caso all’assenza di un cartello che segnalava questa cosa”.