E’stato ritrovato morto questa mattina Elio Panzeri, il pensionato che era scomparso nel nulla venerdì mattina.

Ancora sconosciute le cause del decesso

L’uomo non aveva lasciato traccia di sè dalle 6.45 di venerdì mattina, quando era andato a bere il caffé, fumando anche una sigaretta con gli amici. Nei giorni scorsi era stato montato anche un campo base per perfezionare le ricerche. Questa mattina il ritrovamento, nella sua auto, nei pressi della Fornace, in zona Bagaggera, nel comune di La Valletta Brianza, zona boschiva nel Parco del Curone. A trovare la macchina è stato un ragazzo di 21 che stava attraversando la zona in bicicletta e – notando l’auto – si è ricordato delle ricerche in corso. L’uomo è stato trovato riverso sul sedile posteriore e, dalle prime indagini, viene considerata l’ipotesi di un gesto estremo. Sul posto si sono prontamente recati i carabinieri, i vigili del fuoco e anche un elicottero.