Trattore ribaltato, sono stabili le condizioni di Giulio Biffi, residente a Colle Brianza. Il pensionato è rimasto schiacciato sotto il peso del mezzo agricolo lungo un pendio nella frazione di Bestetto, subendo gravi traumi all’addome e al torace.

Sono stabili, ma sempre critiche, le condizioni di Giulio Biffi. Il pensionato, molto conosciuto in paese, è ricoverato all’ospedale Sant’Anna di Como, dove è stato trasportato in elicottero proprio nel pomeriggio di martedì a causa delle serissime lesioni riportate nello schiacciamento. Non è ancora del tutto definita la dinamica dell’incidente, ma è sempre più probabile che il mezzo agricolo si sia ribaltato a causa di una semplice – quanto drammatica – fatalità. In molti a Colle Brianza sperano in un miglioramento delle condizioni di Biffi, che in paese è molto conosciuto e ben voluto.