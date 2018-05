Incidente mortale questa notte poco prima delle 5 in via Milano. Un giovane finisce con l’auto fuori strada e muore sul colpo.

Incidente mortale questa notte alla rotonda di via delle Rovedine

E’ un giovane di 18 anni la vittima del tragico incidente mortale accaduto questa notte poco prima delle 5 in via Milano. Per cause ancora al vaglio dei carabinieri, cui è spettato il compito di effettuare i rilievi di rito, il giovane è finito fuori dalla carreggiata mentre percorreva la rotonda di via Milano situata all’intersezione con via delle Rovedine. Perso il controllo della sua vettura, il conducente è andato a schiantarsi contro il guardrail.

Inutili i soccorsi, strada chiusa al traffico per ore

Giunti sul posto con un’automedica e un’autoambulanza, i sanitari nulla hanno potuto fare per salvare il giovane. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Merate che hanno dovuto estrarre lo sventurato dalle lamiere in cui era rimasto incastrato. Per permettere le operazioni del caso, la rotonda è rimasta chiusa al transito in tutte le direzioni di marcia per diverso tempo.