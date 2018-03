Stazione di Monza: insulta e aggredisce gli agenti, denunciato un 30enne di Osnago.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato un 30enne residente a Osnago per Oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, ieri sera attorno alle 22.30 è stato avvicinato dl personale della squadra volante in quando riferiva di essere stato aggredito poco prima da alcuni extracomunitari che, forse durante uno scambio di droga, avrebbero tentato di portargli via il cellulare.

Mentre gli agenti ascoltavano quanto accaduto il 30enne, in evidente stato di ubriachezza, ha iniziato a inveire e insultare il personale di Polizia. E’ stato quindi accompagnato in Questura e indagato per per oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. E’ stato inoltre sanzionato amministrativamente perché in stato di ubriachezza.